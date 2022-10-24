嘉檢已起訴全國首件賄選案 蔡清祥：務必向上溯源

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（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）年底九合一選舉，嘉義地檢署已起訴全國第1件賄選案；法務部長蔡清祥今天到嘉義參加選舉查賄座談會時表示，賄選案務必向上溯源，確實查辦資金來源，維護乾淨選風。

嘉義地區檢、警、調、廉及移民等選舉查察團隊，於下午在嘉義地檢署共同召開「111年地方公職人員選舉查賄分區座談會」，由嘉義地檢署檢察長張曉雯主持，蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝等人到場參與。

蔡清祥在會議中提及，反賄選要從點線面開展，法務部因應社會變遷，賄選態樣推陳出新，指示最高檢察署就公職人員選舉罷免法、公民投票法、反滲透法、刑法等法律適用問題、案例分析，修訂「妨害選舉刑事案件例舉」，以因應新型態賄選手法，提供執法單位作為查賄參考。

張曉雯致詞表示，嘉義地區近期已查獲數起參選人違反選罷法案件，並已起訴全國第1件賄選違反選罷法案件，且羈押2名參選人及2名樁腳、交保8人，展現嘉義選舉查察團隊的努力。

蔡清祥指出，距離投票日約1個月時間，更要展現堅定的查賄態度及決心，針對案件務必向上溯源，確實查辦資金來源，將犯罪集團一網打盡，以維護乾淨公平選風。

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邢泰釗聽取簡報後重申「買票是貪污的開端」，選舉秩序的維護與政治風氣是否清廉息息相關，更直接影響政府施政效能與國家建設。

邢泰釗表示，各機關務必充分合作，嚴格取締不法，強力查賄，以查賄「無底線」、「無上限」、「無時限」、「有聞必查」、「有據必辦」的原則與決心，有效查賄，就是最好的反賄選宣導，杜絕任何違法者參選的可能。（編輯：陳仁華）1111024