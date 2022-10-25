被影射花光幾十億遺產稅 大村鄉現任鄉長告前鄉長

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化大村鄉長游盛和參選大村鄉長的妻子許美珍，今天前往彰化地檢署按鈴控告前大村鄉長賴錫卿；游盛指出，賴錫卿在臉書轉貼梁姓網友貼文影射幾十億的遺產稅被花光，涉嫌誹謗。

游盛和許美珍今天上午前往台灣彰化地方檢察署，按鈴控告前賴錫卿和梁姓網友涉嫌誹謗及違反選罷法意圖使人不當選；游盛出示臉書截圖指出，賴錫卿的臉書轉貼梁姓網友的貼文，影射大村鄉新台幣幾十億遺產稅早已被花得一毛不剩。

游盛接受媒體聯訪時指出，目前大村鄉公庫仍有新台幣14億多元經費，網路貼文內容明顯造謠生事，企圖影響下屆大村鄉長選舉，而賴錫卿當過鄉長，知道鄉公所動支公帑程序及流程，在未經查證情形下，在網路社群公開傳播誤導大眾，為保護他和妻子聲譽、人格及地位，不得不出來提告，避免以訛傳訛及影響選舉。

賴錫卿接受媒體聯訪回應，他不認識梁姓網友，也不知道臉書被貼了什麼文章，至於現任鄉長使用的公帑和工程經費上網都查得到。

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賴錫卿說，游盛擔任鄉長花了數億元，大家也沒講錯，等到檢察官傳喚他到庭說明時，他會了解游盛提告的內容，如有不實，他會反控誣告和誹謗。

正新集團創辦人羅結和妻子羅黃葉設籍在大村鄉，2人相繼離世後共繳交26億元遺產稅給大村鄉，讓大村鄉公庫充裕，游盛除改善自來水水質，還推出多項社會福利措施，像是發放敬老禮金，65歲以上可領3000元、90歲以上可領6000元，去年和今年也發給每名鄉民2000元振興經濟關懷禮金。（編輯：郭諭儒）1111025