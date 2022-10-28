二審判撤職停用3年 丁允恭研議提再審與憲法訴訟

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）懲戒法院審理丁允恭案，今天二審判決丁允恭撤職，並停止任用3年確定。丁允恭表示，無法接受被認定有性騷擾行為，且認為停用3年判決過重，將研議提起再審與憲法訴訟。

丁允恭 今天在臉書（Facebook）發文指出，針對在辦公室的不當行為，他在調查與訴訟中都坦承不諱，也因此斷送20多年的職涯；但要為了自己的清譽捍衛到底，「對於所謂性騷擾的指控，我絕不接受」，懲戒法院二審所做出的判決及其理由，感到憤怒與遺憾。

他表示，二審在監察院施壓下，引入不必要的專家鑑定，「把訴訟政治化，把法律問題變成性別政治問題」；且3名鑑定人的報告對案件事實沒有正確涵攝，嚴重忽略他揭露與對方的關係有得到對方事前同意等事證，「鑑定結果根本偏離事實」；此外二審法院雖曾要求他提出鑑定人名單，卻完全未予徵詢。

丁允恭說，他與妻子因為無理追殺與網路無盡霸凌，陷入重度憂鬱，一方面要面對訴訟保護自己清白，另一方面也要照顧家人免於事件所帶來的痛苦，感到心力交瘁。

他指出，在生涯中長期自認為尊重女權的進步人士，也曾擔任專欄作家為同婚等性別運動努力，對於被貼上性騷擾標籤，覺得生不如死，並認為懲戒法院二審此一確定判決作成後，將為社會帶來嚴重不利的影響。

他說，「比起實際被判處的懲戒，我更在意對本人是否有性騷擾的法律評價」，且認為被判處撤職，並停止任用3年，較許多貪贓枉法構成刑事責任的個案嚴重，「對懲戒法院標準感到匪夷所思」，因此將研議提起再審與憲法訴訟，針對性騷擾防治法第2條規定聲請大法官解釋。

丁允恭遭爆在高雄市新聞局長任內桃色風波，監察委員紀惠容、王美玉調查後認為，他的行為構成性騷擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務人員形象；監察院通過彈劾，移送懲戒法院審理。

一審認定他任內行為放蕩不檢，卻未認定性騷擾成立，判撤職、停止任用2年；懲戒法院二審今天判決，認定他構成性騷擾，改判撤職，並停止任用3年，全案確定。（編輯：戴光育）1111028