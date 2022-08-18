不滿女子提供私密照給媒體 丁允恭提告求償1元

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前總統府發言人丁允恭在高雄市新聞局長任內涉桃色風波，懲戒法院判決撤職。丁允恭不滿記者Y女提供私密照給媒體，18日上午委由妻子蔣婕妤（圖）到台北地院提告，求償新台幣1元。中央社記者林長順攝 111年8月18日

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（中央社記者林長順台北18日電）前總統府發言人丁允恭在高雄市新聞局長任內涉桃色風波，懲戒法院判決撤職。丁允恭不滿Y女提供私密照給媒體，今天委由妻子蔣婕妤到台北地院提告，求償新台幣1元。

丁允恭被控在高雄市新聞局長期間，早已訂婚，仍因職務之故與記者Y女交往，並坦承在局長辦公室及職務宿舍發生性行為，更承認Y女曾2次墮胎。丁允恭在兩人分手後，在臉書上傳自己與Y女合照，雖10分鐘後隨即下架，但已遭媒體截圖報導。丁允恭於106年4月5日結婚後，仍未停止聯繫Y女。

監察院認為，丁允恭行為造成女子感受冒犯，已構成性騷擾，彈劾丁允恭，移送懲戒。懲戒法院認定丁允恭行為放蕩不檢，嚴重損害政府信譽及公務員形象，去年3月判決撤職、停止任用2年。

丁允恭不滿Y女提供週刊2人沒有穿衣服的床照，今天委由蔣婕妤到台北地方法院提告，求償1元。

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丁允恭聲明指出，Y女於民國109年9月間提供2人親密合照給週刊，且部分照片有他裸露身體，或於他睡眠時未經同意所拍攝，導致他工作受到影響必須辭職，引發社會大眾於網路等媒介霸凌他。

丁允恭認為，依監察院彈劾他意旨，凡是公布非本人同意的親密合照，影響本人工作或生活，即違反性騷擾防治法，所以依同一標準，Y女也構成性騷擾，提告求償。（編輯：李錫璋）1110818