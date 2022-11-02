要求中油提火警調查報告 陳其邁：3日就是截止日

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）中油大林煉油廠27日晚間發生火警，高雄市長陳其邁要求中油1週內提出事故調查報告。陳其邁今天表示，明天就是截止日，已要求中油期限前提出報告，並再根據報告決定後續處分。

中油高雄大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場27日晚間發生火警，陳其邁當時深夜趕抵現場表示，勞工、環保局將分別以最重罰開罰，共新台幣530萬元，並要求全面停工檢查，待安全無虞才可復工。

陳其邁28日上午也再召開晨會，並透過新聞局對外表示，要求中油對事故進行調查，事故調查報告於1週內提出，市府勞工局、環保局、工務局及經發局等各相關局處，也要針對中油大林廠進行全面公安檢查。

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陳其邁今天上午出席「AWS高雄雲端產業峰會」時接受媒體聯訪表示，明天就是提出報告的截止日，已要求中油須在期限前提出報告，市府會根據調查報告再來決定後續行政處分，同時也要求中油必須落實公安改善。

大林蒲遷村自救會也持續在中油廠外抗議，要求調查報告要線上直播、大林廠第一至第三重油脫硫工場應全面停工總體檢，也呼籲市府加速遷村腳步。（編輯：陳仁華）1111102