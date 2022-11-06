阿里山眠月線登山客疑摔斷手 救護人員協助送醫

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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）阿里山林鐵眠月線今天中午發生意外事故，1名男登山客在22號橋失足摔傷，左手腕疑似骨折身體多處擦挫傷但意識清楚，消防局獲報與相關單位前往救援，發現傷者後協助通過崩塌路段，已送醫診治。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息指出，中午12時21分獲報於阿里山眠月線往石猴方向22號橋及23號橋處有民眾摔傷請求協助，立即出動阿里山與三和分隊人員配合林務局阿里山工作站及阿里山派出所，共計9人前往協助。

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消防局指出，救護人員在眠月線2號橋崩塌處與受傷的劉姓男子（約56歲）相遇，他自述是不慎摔傷，左手腕疑似骨折及左手肘腫脹，身體多處擦挫傷，但意識清楚。

消防局表示，將傷者做初步包紮及患部固定後，協助他爬過崩塌區域，再乘板車至救護車停靠處，將他送嘉義聖馬爾定醫院診治；受傷劉男是與其他2男、2女一同從台南出發到眠月線爬山，但中途發生意外，一行人只好折返下山。（編輯：陳仁華）1111106