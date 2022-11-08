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領養6貓全死光 情侶遭疑騙結紮補貼獲判無罪

2022/11/8 15:09
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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄一對情侶向愛貓志工領養6隻小貓，小貓卻在不久後死光。志工因曾資助5000元結紮費，懷疑情侶隱瞞死訊騙錢，提告詐欺。但高雄地院認為罪證不足，判決無罪。

荊姓男子出庭時表示，他和藍姓女子領養6隻小貓後就已分手，小貓都交由女方帶回屏東養，根本不知道貓咪死活，之後也僅協助將志工訊息傳給藍女，5000元也是匯到女方戶頭，根本沒經手這筆錢。藍女則稱，是動保處人員要求，才隨便講一個死亡時間，但她當時的確有帶3隻小貓結紮。

高雄地方法院法官審理後，認為志工是主動想幫情侶補貼結紮錢，且依據相關證詞事證，也無法確定6隻貓都已在結紮前死光，因此無法證明情侶檔並未帶小貓結紮。加上依據送養關係，情侶並無向志工據實告知貓咪生存狀況義務，據此依詐欺罪證不足判決無罪。

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判決指出，高雄一對情侶民國107年9月間向愛貓志工陸續向蔡女領養6隻小貓，但其中2隻小貓接回家後不久就身亡，剩下4隻也相繼死亡。直到志工同年11月間提醒藍女帶貓咪結紮，但考量結紮費高昂，決定自掏腰包補貼5000元。不料之後向兩人要求看貓卻都遭拒絕。

愛貓志工察覺不對後，108年1月向高雄市政府動物保護處通報，動保處將情侶檔依違反動物保護法移送偵辦後（另為不起訴處分確定），志工才發現小貓已經去世，並認為情侶2人在11月明知小貓已經過世，卻仍收下5000元，據此提告2人詐欺罪。（編輯：謝雅竹）1111108

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