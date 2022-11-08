嘉縣第4選區議員樁腳涉現金賄選 嘉院裁定羈押

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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義縣第4選區某議員參選人樁腳陳姓男子涉現金賄選，檢警今天傳喚，檢方向嘉義地院聲押獲准；第2選區某議員參選人樁腳涂姓老翁涉賄選遭查獲，檢方依有串證之虞聲請羈押。

檢警表示，日前接獲檢舉，指嘉義縣第4選區某議員參選人涉嫌透過樁腳分別在東石鄉及六腳鄉現金買票，以1票新台幣1000元向選民買票，盼獲選民投票支持。

嘉義縣警察局連日蒐證後，嘉義地檢署今天指揮警方執行搜索，並傳喚樁腳陳姓男子及多名選民到案說明，部分選民坦承於10月中旬收到買票的現金，陳男於傍晚被移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，依有串證之虞向嘉義地方法院聲請羈押。到案的選民均請回。

嘉義地方法院表示，陳男與相關證人所述不符，且部分收取賄款選民尚未到案，仍有待檢警釐清案情，因此，有事實足以認為陳男有串證之虞，且有羈押必要性，應予羈押並禁止接見通信。

另外，嘉檢今天也指揮移民署嘉義縣市專勤隊及嘉義縣警察局民雄分局，分別前往民雄鄉某議員參選人的樁腳、7旬的涂姓老翁住處執行搜索並傳喚，涂姓老翁涉嫌以1票1000元向選民買票，盼獲選民投票支持某議員及鄉民代表參選人。

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檢警表示，在涂姓老翁住處查扣到4萬多元的賄款，且老翁還手寫宣傳單，因部分選民年紀大不識字，宣傳單不僅註明議員及鄉民代表要選幾號，還外加拜託也支持某村長參選人，今天傳喚10多名選民到案，大都坦承有收到賄款及宣傳單。

警方晚上將涂姓老翁移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，依有串證之虞向嘉義地方法院聲請羈押。到案的選民均請回。（編輯：謝雅竹）1111108