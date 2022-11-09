嘉縣老翁寫宣傳單夾帶現金涉賄選 法院裁定羈押

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義縣第2選區某議員參選人樁腳涂姓老翁涉嫌賄選，對不識字選民，以手寫宣傳單夾帶現金並註明支持特定參選人，昨天遭查獲，檢方昨天深夜依串證之虞向嘉義地院聲押獲准。

嘉義地方法院今天表示，涂姓老翁涉嫌賄選犯罪嫌疑重大，且供述與部分物證不盡相同，有充分影響證人證述動機。老翁與收賄選民均為同村莊彼此相識，有一定情誼，因此，足以認為老翁有串證之虞，且有羈押必要性，法官則裁定羈押並禁止接見通信。

嘉義地檢署昨天指揮移民署嘉義縣市專勤隊及嘉義縣警察局民雄分局，分別前往民雄鄉某議員參選人的樁腳、7旬涂姓老翁住處執行搜索並傳喚，涂姓老翁涉嫌以1票新台幣1000元向選民買票，盼獲選民投票支持某議員及鄉民代表參選人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢警表示，在涂姓老翁住處查扣到4萬多元賄款，且老翁以手寫宣傳單，因部分選民年紀大不識字，特別以宣傳單夾帶現金，不僅註明議員及鄉民代表要選幾號，還外加拜託也支持某村長參選人，昨天傳喚10多名選民到案，大都坦承有收到賄款。

警方昨天晚間將涂姓老翁移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，深夜依有串證之虞向嘉義地方法院聲請羈押獲准。到案選民均請回。（編輯：方沛清）1111109