更多編輯台推薦新聞：
韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂
國際

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美眾院議長鹿死誰手？裴洛西麥卡錫加州之爭
首頁 / 社會

嘉縣老翁寫宣傳單夾帶現金涉賄選 法院裁定羈押

2022/11/9 08:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義縣第2選區某議員參選人樁腳涂姓老翁涉嫌賄選，對不識字選民，以手寫宣傳單夾帶現金並註明支持特定參選人，昨天遭查獲，檢方昨天深夜依串證之虞向嘉義地院聲押獲准。

嘉義地方法院今天表示，涂姓老翁涉嫌賄選犯罪嫌疑重大，且供述與部分物證不盡相同，有充分影響證人證述動機。老翁與收賄選民均為同村莊彼此相識，有一定情誼，因此，足以認為老翁有串證之虞，且有羈押必要性，法官則裁定羈押並禁止接見通信。

嘉義地檢署昨天指揮移民署嘉義縣市專勤隊及嘉義縣警察局民雄分局，分別前往民雄鄉某議員參選人的樁腳、7旬涂姓老翁住處執行搜索並傳喚，涂姓老翁涉嫌以1票新台幣1000元向選民買票，盼獲選民投票支持某議員及鄉民代表參選人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢警表示，在涂姓老翁住處查扣到4萬多元賄款，且老翁以手寫宣傳單，因部分選民年紀大不識字，特別以宣傳單夾帶現金，不僅註明議員及鄉民代表要選幾號，還外加拜託也支持某村長參選人，昨天傳喚10多名選民到案，大都坦承有收到賄款。

警方昨天晚間將涂姓老翁移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，深夜依有串證之虞向嘉義地方法院聲請羈押獲准。到案選民均請回。（編輯：方沛清）1111109

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族