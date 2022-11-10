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高檢署發動檢警調查緝不法金流 查扣現金6億元

2022/11/10 19:14
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（中央社記者蕭博文台北10日電）高檢署今天表示，檢警調於10月24日至11月9日發動查緝不法金流專案，查扣現金約新台幣6億元及虛擬貨幣約2億元，希望能確保九合一地方選舉的純淨風氣。

台灣高等檢察署發布新聞稿表示，九合一地方選舉進入倒數階段，各地競選活動進入白熱化階段，依過去的查察經驗判斷，賄選等不法行為也將進入高峰期。

高檢署表示，為從源頭阻絕不法金流介入選舉，高檢署協調全國檢察及警調機關，自10月24日起至11月9日間，再次針對地下匯兌、詐欺集團水房、選舉賭盤及虛擬貨幣等不法金流活動發動查緝專案。

新聞稿指出，依各地檢署、調查局、刑事局彙報查緝成果，此波執行累計查緝不法金流案件共135案，涉案人數計447人，其中以違反銀行法等罪嫌向法院聲請羈押獲准人數計38人、交保人數93人。

高檢署表示，本次專案共查扣及凍結犯罪所得約新台幣6億元，另扣得虛擬貨幣652萬5060顆泰達幣（即USDT，折合新台幣約2億元）；匯兌或洗錢總額約892億元，匯兌或洗錢地區則以中國大陸及東南亞地區為主。

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此外，本次查緝專案破獲選舉賭盤34件，查獲涉案人數86人，其中19人交保，查扣現金約105萬元。

高檢署指出，特別值得一提的是高檢署經由「全國反電信詐騙資料庫」過濾情資，發交台中地檢署指揮刑事局等單位，破獲以徐男與張女夫妻檔為首的博弈集團，並在主嫌住處及保險櫃查扣現金新台幣5039萬餘元、名車、各式名牌手錶、名牌包等贓物，總計查扣不法所得總計約2億餘元。（編輯：張銘坤）1111110

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