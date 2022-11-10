婦人台東旅遊遭撞死 家屬不滿酒駕累犯交保

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台中67歲張姓婦人（圖）日前與家人到台東旅遊時，不幸被徐姓酒駕男子撞擊身亡，徐男訊後以新台幣2萬元交保，張婦家屬10日不滿徐男是酒駕累犯，僅以2萬元交保。（家屬提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月10日

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中張姓婦人與家人到台東旅遊，遭徐姓男子駕駛小貨車撞死，家屬今天不滿徐男為酒駕累犯，卻僅以新台幣2萬元交保，死者死不瞑目。

家住台中67歲張姓婦人為退休教師，6日與丈夫、2個女兒到台東池上鄉旅遊，第一天晚餐後，一家人步行回民宿途中，一輛小貨車從後方撞上，張婦被撞倒地送醫不治，女兒輕傷。

張婦家屬今天接受媒體訪問指出，媒體報導駕駛小貨車的徐男是酒駕累犯，撞死人僅2萬元交保，徐男肇逃，還一度否認酒駕，企圖卸責。

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家屬表示，池上鄉舉辦活動發展觀光，現場卻無交管，置遊客安全於不顧，根據當地居民說法，忠孝路是池上鄉市區的主要道路，卻常發生車禍，人行道太窄加上部分商家將車子停在人行道上，民眾只能走到馬路邊，相關單位應加強宣導，做好號誌標示，以免悲劇再發生。

徐男駕駛小貨車撞上張婦後肇逃，被警方查獲酒測值超標，一度辯稱「酒是返家後才喝」，後坦承酒駕犯行，檢方訊後，依酒駕致人於死罪偵辦。（編輯：唐聲揚）1111110