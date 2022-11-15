南投選情激烈 台中高分檢派4檢察官進駐查賄

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（中央社記者蕭博文台北15日電）最高檢今天表示，南投縣選情激烈，但南投地檢署查賄人力不足，台中高分檢已指派4名經驗豐富的檢察官進駐督導選舉查察業務，將與南投地檢署查賄團隊共同合作積極查賄。

最高檢察署發布新聞稿表示，南投縣屬傳統農業縣，幅員廣大，地形複雜而形成自然地域區隔，交通不便，並有散居山區的各族群，社會型態較西部沿海各縣市更為傳統。

新聞稿指出，本次南投縣選情激烈，南投地檢署查賄人力不足，日前南投地檢署檢察長張云綺向檢察總長邢泰釗報告此事，邢泰釗即商請台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長張清雲指派檢察官支援。

最高檢表示，台中高分檢昨天已指派謝名冠、謝志明、林彥良、李芳瑜等4名檢察官進駐南投地檢署；謝名冠等4人長期任職中部地區，對南投文化、風土人情瞭若指掌，將讓民眾感受到檢察機關維護乾淨、公平選舉的決心。

另一方面，內政部警政署今天於苗栗縣召開選舉查賄制暴座談，邢泰釗應邀出席時表示，只要執法機關積極查賄，想要買票的人就不敢買票，進而避免違法、保障人權；但若懈怠不查察，觀望中的人就會加入買票行列，此時就會引起民怨。

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邢泰釗表示，他為了本次選舉已造訪苗栗4次，發現苗栗地區查賄團隊士氣高，績效也相當不錯；根據調查，25%的檢舉情資都是因為反賄選宣導而來，顯見國民素質已經提高，司法機關更要積極查賄，讓賄選斷根。

警政署長黃明昭則表示，苗栗縣查賄績效名列前茅，而目前已到現金買票高峰期，基層村里長買票多採一條龍方式，要求苗栗縣警察局所屬同仁保持目前優良成績，再創新猷。（編輯：李錫璋）1111115