欠稅180萬元 男子怕遭管收先繳22萬元餘款分期還

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（中央社記者蕭博文台北16日電）行政執行署台北分署今天表示，梁姓男子積欠土地增值稅新台幣180萬餘元，經訊問留置準備聲請管收後，他連忙打電話籌錢，先行還款22萬元，餘款辦理分期清償。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿指出，梁男於民國107年間出售台北市中山區土地，隨後重購台北市信義區土地，經核准退還土地增值稅180萬餘元，他卻在5年內移轉信義區土地，依土地稅法規定，先前退還的180萬餘元應繳回。

台北分署查出，梁男收到稅單後，有多筆百萬元以上資金往來，並處分名下敦化南路房地，且未依命令清償或到場說明財產狀況；執行人員因此前往梁男公司拘提但未拘獲，梁男得知後主動赴台北分署說明。

梁男辯稱，處分敦化南路房地及其它資金往來是用來返還銀行貸款及其它借款，還指稱因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，資金周轉困難，等到明年才有辦法處理欠稅，並提出信用卡已遭強制停卡通知為證。

台北分署認為，梁男收受稅單後顯有履行的可能卻故意不履行，並有處分應供強制執行財產的情況，依法對梁男實施聲請管收前的留置程序。

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依法實施聲請管收前的留置程序，台北分署指出，梁男感受到台北分署執行決心，隨即請求撥打電話籌款，當天繳納22萬元，其餘款項以每月9萬元分期清償。

台北分署呼籲，對於惡意拖欠的義務人，必將採取強力執行措施，以貫徹國家公權力；若有經濟困難，無法一次完納，台北分署也將本於職權或依義務人申請，於徵得移送機關同意後，酌情核准分期繳納執行金額。（編輯：戴光育）1111116