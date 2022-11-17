高雄男2年偷拍3000多張裙底照 雄檢聲押獲准

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高雄朱姓男子（左）多次持手機偷拍女子裙底私處跟內衣，偷拍時間長達2年，受害女子不計其數，且家中電腦還有大量存檔，雄檢訊後依他有再犯之虞，17日向法院聲押獲准。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月17日

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄朱姓男子多次持手機偷拍女子裙底私處跟內衣，2年來拍了3000多張不同女子的照片，且家中電腦還有100G大量存檔，雄檢訊後依他有再犯之虞，今天向法院聲押獲准。

檢警調查，31歲朱男今年7月間在高雄三民區一間服飾店內，假意請值班女店員介紹服飾，並趁對方踮腳拿商品時，持手機偷拍裙底畫面。警方過幾天通知到案時，他卻謊稱偷拍的手機已經丟棄，檔案也已刪除，訊後遭依妨害秘密罪送辦。

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不料，朱男接受問訊走出警局後，卻仍數度在高雄三民、前鎮、左營及新興區持續偷拍，直到他又在苓雅區一間文具店內偷拍女子裙底，苓雅警分局經調閱監視器畫面確認身分，報請高雄地檢署指揮偵辦，並於11月15日前往其住處拘提到案。其手機內更發現有3323張偷拍影像，連電腦都還有100G容量存檔。偷拍時間長達2年，受害女子不計其數。

高雄地檢署檢察官訊後，認為朱男犯案長達數年，被害人眾多，且考量影像存放位置未明，仍有外流可能性，以及他難以自制性慾等。若不羈押，恐怕無法避免滅證及更多人受害。今天據此向高雄地方法院聲押獲准。（編輯：方沛清）1111117