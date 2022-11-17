嚴防買票高峰期 高檢署設24小時檢舉專線

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（中央社記者蕭博文台北17日電）高檢署今天表示，九合一大選進入倒數階段，可能接近現金買票高峰期，呼籲全民踴躍檢舉，高檢署為此設有02-23704756專線，由專責人員24小時值班接聽檢舉電話。

台灣高等檢察署發布新聞稿指出，選舉進入最後階段，依過往地方選舉查察經驗，可能接近現金買票高峰期，為維護民主政治選賢與能的核心價值，呼籲全民踴躍檢舉。

高檢署表示，依鼓勵檢舉賄選要點規定，因檢舉人的檢舉而查獲直轄市市長候選人賄選，最高可以獲得獎金新台幣1000萬元；查獲直轄市議員、縣（市）長候選人賄選，最高可獲得獎金500萬元；查獲縣（市）議員候選人賄選，最高可獲得獎金200萬元。

新聞稿指出，因檢舉而查獲賄選案件後，經檢察官起訴，檢舉人就可以先獲得四分之一獎金，其餘再依判決結果分階段領取。

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高檢署說，民眾除可以利用0800-024099專線檢舉，也可以撥打高檢署選舉查察聯繫中心專線02-23704756或透過電子郵件信箱tphnmail@mail.moj.gov.tw檢舉賄選，將有專責人員24小時值班接聽檢舉電話。

高檢署表示，民眾一旦發現周遭有賄選情事，請立即檢具人事時地物等相關事證，撥打電話提出檢舉，高檢署受理跨區域的賄選檢舉，必嚴格保密檢舉人身分，並且儘速查辦，共同維護乾淨選風。（編輯：張銘坤）1111117