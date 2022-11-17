徐耀昌感恩餐會遭疑涉賄選 苗檢列他字案偵辦

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣長徐耀昌兩屆8年任期將屆滿，卸任前舉辦18鄉鎮感恩餐會，遭質疑變相為特定候選人造勢，恐涉及賄選。苗栗地檢署今天證實已指揮檢警發動偵查，列他字案偵辦。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋表示，檢方根據先前掌握情資，苗栗縣長徐耀昌18鄉鎮感恩之旅餐會通霄場，疑有涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪情形，為查明事實狀況如何，並釐清與賄選有無關連，已指揮檢警展開偵查，目前列為「他字案」偵辦。

徐耀昌在卸任縣長前，以自費方式辦理巡迴18鄉鎮感恩之旅，因時值選舉期間，各場餐會除了他在各鄉鎮市的秘書群參加，還有許多參與年底公職選舉的候選人出席，15日晚間在頭份市餐廳，更發生民進黨苗栗縣長候選人徐定禎妻子楊士儀與數名穿著競選背心幹部到場，被批評為不速之客的「鬧場」風波。

徐定禎競選總部昨天開記者會質疑，徐耀昌的感恩餐會變質為特定候選人的造勢活動，是否「假感恩真賄選」？呼籲檢調介入偵辦。

莊佳瑋指出，這次偵查行動，與所謂的鬧場風波以及徐定禎競選總部昨天召開的記者會無關，主要是針對10月間的通霄場有接獲情資而展開調查，目前無法透露案情，後續若有具體偵查作為，會在適當時機，主動對外說明。（編輯：張銘坤）1111117