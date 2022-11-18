涉利用徐耀昌感恩餐會為議員候選人行賄 2女交保

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣長徐耀昌卸任前舉辦18鄉鎮市感恩餐會，檢調查出張姓、鄭姓女子，涉嫌利用通霄場次機會替某縣議員候選人賄選，經傳喚訊問，依違反選罷免法投票行賄罪，各以新台幣5萬元交保。

苗栗地檢署今天透過新聞稿指出，檢察官張文傑指揮苗栗縣警察局刑警大隊、法務部調查局苗栗縣調查站、警政署刑事警察局第六大隊、台中市警察局烏日分局、內政部移民署苗栗縣專勤隊，共同偵辦張姓、鄭姓女子，涉嫌於10月27日利用「縣長徐耀昌下鄉感恩之旅」機會，以提供餐飲、禮品方式，為某苗栗縣議員候選人賄選案件。

專案小組昨天傳喚張、鄭2女以及相關選民10人到案說明，檢察官訊問後，認張姓、鄭姓兩人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，各以5萬元交保，其餘人等均請回。

此外，檢察官張智玲指揮台中市調查處、苗栗縣調查站、台中市警局刑警大隊、移民署台中市專勤隊、苗栗縣警察局苗栗分局等單位，共同偵辦苗栗縣三義鄉姜姓鄉民代表候選人，涉嫌以每票500元賄選案件，經傳喚相關人等，認江姓候選人犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

苗栗地檢署表示，檢察官徐一修指揮苗栗縣警察局苗栗分局等單位偵辦幽靈人口案件，17日指揮專案小組執行搜索11處所，並傳喚通知苗栗縣頭屋鄉張姓鄉民代表候選人以及劉姓、陳姓、張姓、羅姓共犯和選民7人到案說明。

檢察官訊問後，認張姓候選人涉犯刑法第146條第3項、第2項之意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪之犯罪嫌疑重大，經向苗栗地方法院聲請羈押禁見，法院裁定以10萬元交保；其餘劉姓、陳姓、張姓及羅姓共犯，檢察官分別諭知各以10萬元、3萬元、3萬元、3萬元交保候傳，選民則分別以1萬元不等交保候傳。（編輯：張銘坤）1111118