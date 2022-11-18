嘉義民眾夜間解尿掉落山路邊坡 警消協助脫困

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嘉義吳姓男子日前至梅山鄉瑞峰村訪友，一時尿急至山路旁解放，不慎失足摔落邊坡，救援人員獲報到場，見吳男卡在竹林無法動彈，先行簡易處理傷口，提供長毯保暖，並以拖籃將人固定，費盡九牛二虎之力才將他拉至道路上，隨後送醫救治，所幸傷勢不重。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月18日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義一名吳姓男子16日晚上至梅山鄉瑞峰村訪友，一時尿急至山路旁解放，竟失足摔落邊坡，友人見狀打119求救，警消將人救起送醫，幸傷勢不重。警方說，夜晚在山區活動請帶照明設備。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿表示，轄區瑞里派出所16日晚上9時24分接獲消防局通知，吳姓男子掉落梅山鄉瑞峰村162甲縣道33.5K邊坡，瑞里派出所所長江良益、警員蕭楷融馬上會同消防局、救難隊、義消趕往事發地區救人。

警方告訴中央社記者，救援人員抵達事發處，見吳男卡在道路下方的竹林中無法動彈，先行簡易處理傷口，提供長毯保暖，並以拖籃將人固定，眾人費盡九牛二虎之力，才將他拉至道路上，搭乘救護車送往嘉義基督教醫院醫治，幸傷勢不重。

警方表示，吳姓男子從梅山市區到瑞峰訪友，一時尿急走到外面路邊尿尿，光線不足，才會意外掉落7、8公尺深的邊坡，友人發現他掉下去，打119求援。

警方說，山區邊坡落差大，呼籲民眾外出應注意道路型態，避免摔落，並攜帶充足照明設備，避免踩空掉落，以免發生憾事。（編輯：謝雅竹）1111118