男賣帳戶遭恐嚇軟禁 新店警逮情侶檔

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（中央社記者高華謙新北18日電）新北市新店警方昨天晚間在中央路某商業旅館查獲詐騙集團囚人案，經調查，張姓男子賣銀行帳戶給蔡男與林女後遭恐嚇軟禁，警方今天移送檢方偵辦。

新北市政府警察局新店分局昨天晚間8時許獲報，新店區某商旅房間內傳出爭吵聲，員警立即趕赴現場盤查，張男說遭2名嫌犯軟禁，警方當場依涉嫌妨害自由現行犯逮捕蔡男與林女，查扣提款卡9張、存摺1本、手機3支及毒品吸食器1組。

警方調查，張男11日經朋友介紹，賣銀行帳戶給情侶檔蔡男與林女後，聽從指示去開戶、取簿，並得手新台幣5000元，期間他雖然有回家，但嫌犯以言語恐嚇方式讓他心生畏懼，不得不回到軟禁據點。

警方調查，張男13日到17日都與2名嫌犯待在一起，期間轉移過多處地方，16日來到新店這家商旅後，張男想脫身離開，遭蔡男與林女控制行動。

警方詢後將蔡男與林女依涉嫌妨害自由、毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦；至於張男涉犯詐欺部分，如有被害人報案，檢警將再行偵辦。（編輯：唐聲揚）1111118