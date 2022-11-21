攝影師約拍涉性騷擾女模 最高法院判5月定讞

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（中央社記者林長順台北21日電）江姓攝影師於109年間約一名未成年女模特兒拍攝寫真，竟假藉調整衣物徒手抓捏女模乳房、乳頭，遭女模提告。一審判江男無罪，二審改判5月徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，江男於民國109年5月間邀約一名未成年女模外出拍攝寫真，他將女模帶到台北市大安區一處旅店後，要求女模換上性感衣物，又以需要測試光線、姿勢與機器為由，要求女模逐漸褪去身上衣物，拍攝幾乎全裸的猥褻照片。

判決表示，江男未獲得女模同意，假借調整女模身上衣物為由，以徒手撫摸、抓捏方式，觸碰女模乳房、乳頭等隱私部位長達數秒。女模事後報警處理，檢方依強制猥褻罪起訴江男。

江男在法院審理時否認犯行，辯稱女模如果不願意，為什麼後續繼續拍攝照片，甚至有裸體照片；況且2人離開旅館後還一起吃飯並到天橋上拍照，女模回家後還傳訊息謝謝他，一週後還繼續拍照工作。女模直到事發10天後才提告，也令人匪夷所思。

台北地方法院指出，根據女模照片顯示，女模於拍攝過程始終神色自若，表情自然、愉悅，且2小時內拍攝逾100多張的照片，足見雙方工作進展順暢，女模直到10天後才到警局提告，其中緣由啟人疑竇。北院認為罪證不足，判決江男無罪。

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台灣高等法院審理後指出，女模案發時尚未成年，涉世未深、經驗不足，直到向其他拍攝對象、化妝師探詢，才確定自己遭侵犯，因此才報警，並沒有悖於常情。

高院認為，女模即使案發後仍拍攝其他性感照片，在時間點上也與本案無關，江男觸摸女模胸部已逾越分際，但江男沒有以強暴、脅迫等強制行為，改以違反性騷擾防治法論罪，判決江男有期徒刑5月，得易科罰金。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：李亨山）1111121