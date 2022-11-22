嚴查賄選 邢泰釗：最高峰可能在11/24至11/26

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（中央社記者蕭博文台北22日電）最高檢察署檢察總長邢泰釗今天表示，本月24、25、26日是可能賄選的最高峰，請檢察團隊步步為營、嚴密查察，讓買票者不敢發錢、不敢舉辦賄選餐會。

最高檢發布新聞稿指出，距離投票日僅剩4天，各司法機關近日查獲多起賄選案件，羈押多名候選人、樁腳，其中又以新竹地檢署、苗栗地檢署、雲林地檢署及嘉義地檢署所在轄區為賄選熱區。

新聞稿指出，新竹地檢署連續查獲結構性現金買票案件，已羈押12人，扣押及繳回賄款共新台幣200餘萬元；苗栗地檢署連續查獲多起現金、贈送禮品及餐會賄選案件，查扣金額120餘萬元；雲林、嘉義地檢署查獲案件全國居冠，充分展現司法機關查賄的決心與態度。

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最高檢表示，檢察總長邢泰釗昨天、今天赴新竹、苗栗、雲林、嘉義等地檢察署慰勉檢察官辛勞；邢泰釗並表示，各地檢署檢察官士氣高昂，有堅定維持選舉秩序的決心。

邢泰釗說，在選前最後幾天，尤其本月24、25、26日，是可能賄選的最高峰，請檢察團隊步步為營，嚴密查察，讓行賄買票者不敢發錢，賄選餐會不敢舉辦，讓候選人與民眾了解，司法機關絕對有「有聞必查」「有據必辦」的決心，必能遏止賄選歪風。（編輯：李錫璋）1111122