選戰倒數 高檢署通令檢察官進駐分局迅速查賄

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（中央社記者蕭博文台北23日電）高檢署今天表示，九合一大選倒數，為迅速打擊賄選，已通令檢察官進駐賄選熱區警分局，與基層警調機關保持聯繫，即時處理情資，展現檢警調查賄決心。

台灣高等檢察署發布新聞稿指出，選舉進入最後倒數階段，各地選戰白熱化，近日檢警調陸續查獲現金買票案件，可見隨著選戰競爭激烈，部分基層選舉候選人陣營持續企圖透過交付賄賂換取選民的支持。

高檢署表示，為迅速有效打擊賄選，已指示各地檢署即日起派出檢察官進駐賄選熱區警分局；各地檢署於選前應參考情資、金流及熱點等因素鎖定高風險對象，部署重兵全力查察，徹底維護乾淨選風。

新聞稿指出，截至11月22日止，檢察機關針對這次選舉已受理4151件選舉不法案件（其中2913件賄選），拘提98人、目前羈押62人、交保85人，共起訴139件、118人，緩起訴7件、77人，展現「全民反賄一起來」的成果。

高檢署呼籲，民眾如果發現賄選情事，可以利用0800-024099專線檢舉，也可以撥打高檢署選舉查察聯繫中心專線02-23704756檢舉。（編輯：方沛清）1111123