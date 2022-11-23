台中神岡桶屍案 死者前女友遭聲押禁見

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台中市神岡區一處鐵皮工廠發現桶屍案，報案人推倒水桶後，部分水泥塊掉落，警方現場採集蒐證。（民眾提供）

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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市神岡區某工廠上個月發生一起桶屍命案，承租工廠蔡女的陳姓前男友在3年前失聯，日前經確認死者為陳男後，檢方昨天拘提蔡女到案，依殺人等罪嫌向法院聲押獲准。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方於10月26日獲報案件後，立即指派檢察官指揮台中市政府警察局豐原分局、刑事警察大隊組成專案小組，於第一時間採集現場相關跡證，並進行相驗及解剖遺體程序。

檢方指出，日前經DNA（去氧核糖核酸）比對後確認死者為陳男，昨天拘提蔡女到案，經檢方偵訊後，認定蔡女涉犯殺人、遺棄屍體、竊盜、偽造私文書及詐欺得利未遂等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見蔡女獲准。

檢警查出，桶屍的工廠由林姓男子向地主承租後，再轉租給蔡女，蔡女承租一年，租約到期後，曾口頭要續租，但後續沒有繳交房租。

今年10月26日林男前往整理廠房，發現橘色塑膠桶裝有水泥，翻倒後部分水泥掉落，露出一條手臂，才讓這起桶屍案曝光。（編輯：卞金峰）1111123