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涉現金買票 宜蘭壯圍鄉代候選人遭起訴

2022/11/23 19:31
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭檢方今天表示，壯圍鄉張姓鄉民代表候選人及其藍姓樁腳涉嫌賄選買票，依法起訴，因兩人於偵查中已自白犯行，請求法院減刑。

宜蘭地方檢察署發布新聞稿表示，張姓鄉民代表候選人為求當選，先於11月15日交付新台幣2000元給藍姓選民，約定將票投給他，另交付2000元給藍姓選民，請託轉交戶內有投票權的2名子女，將票投給他。

此外，張姓鄉民代表候選人與藍姓樁腳，由候選人交付6000元給藍姓樁腳，再由藍姓樁腳於11月15日將6000元交付給某選民，請求這名選民將票投給張姓候選人，但這名選民並未應允。

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檢方表示，張姓鄉民代表候選人與藍姓樁腳涉嫌向選民買票，涉犯公職人員選舉罷免法。因兩人於偵查中已自白犯行，檢察官依公職人員選舉罷免法，請求法院依法減刑。

此外，頭城鎮劉黃姓鎮民為求頭城鎮某鎮長候選人順利當選，基於對於有投票權者交付賄賂，涉嫌以每票新台幣1000元買票，涉犯公職人員選舉罷免法的投票交付賄賂罪嫌；因劉黃姓鎮民已年滿80歲，且於偵查中已自白犯行，檢察官依刑法及公職人員選舉罷免法相關規定，請求法院依法減刑。（編輯：李錫璋）1111123

#頭城鎮
#宜蘭地方檢察署
#公職人員選舉罷免法
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