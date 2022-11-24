高雄1月大男嬰受虐不治 21歲父傷害致死罪起訴

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高雄1個多月大男嬰因頭顱受傷送醫不治，經解剖發現有多處骨折曾遭凌虐。21歲父親林姓男子坦承因和岳父吵架，曾上下搖晃男嬰出氣，雄檢將他依家暴傷害致死罪起訴。

高雄大寮區1個多月大男嬰今年7月16日因頭顱受傷送醫救治，並被醫院通報疑似虐童，但經搶救仍宣告不治。林父接受偵查時先辯稱是男嬰翻身跌落，後又稱是他捏傷，直到至羈押庭時才坦承是跟岳父吵架，上下搖晃男嬰出氣。高雄地檢署偵結後，將他依家暴傷害致死罪起訴。

起訴指出，林男和妻子結婚約3年，2人婚後住在娘家連生3個孩子，平常打零工維生，妻子則是家庭主婦，2人無前科，也沒有通報家暴紀錄。但6月2日出生的男嬰卻在7月16日因頭顱受傷送醫救治，並被醫院通報疑似虐童。

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高雄地檢署檢察官經會同法醫解剖男嬰遺體發現，死因主要為顱骨骨折、腦壓過高，且身上有多處骨折傷痕，證明男嬰生前遭虐。檢警質疑男嬰出生不久還不會翻身，且從高度不高的嬰兒床摔落也不致重傷。

林男則向檢方供稱，曾因缺錢花用向民間公司借貸欠債，且6月下旬更曾因和岳父吵架，大力上下搖晃男嬰出氣；在7月16日送醫前，也曾大力搖晃。對於其餘傷勢來源則保持沉默。高雄地檢署檢察官複訊後，認為林男犯罪嫌疑重大，依家暴傷害致死罪向高雄地方法院聲請羈押獲准。（編輯：謝雅竹）1111124