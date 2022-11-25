台東地檢共查獲21件賄選案 邢泰釗親赴嘉勉

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東地檢署指出，今年累計至今天上午已查獲21件賄選案，成效為近年查賄最豐碩，其中以現金賄選最多，檢察總長邢泰釗親自台東嘉勉。

台東地檢署主任檢察官陳筱茜今天接受中央社記者訪問表示，累計至今天上午台東地檢署指揮台東縣警察局、台東縣調查站、移民署台東專勤隊等單位計查獲21件賄選案，向台東地方法院聲請羈押裁准6人，有21人交保，查扣不法所得逾新台幣53萬餘元。

陳筱茜指出，最高檢察署檢察總長邢泰釗11月13日參加台東反賄選大誓師後，東檢與第一線查賄人員士氣高昂，從13日開始連續發動16波查賄專案，共搜索126處，傳喚111人到案，羈押6人。

她說，檢察總長邢泰釗昨天傍晚專程從台北到台東嘉勉檢警調及移民署等團隊合作辦案，檢察總長特別提醒選後就違反選罷法的當選人，積極提出當選無效之訴，以維政治之清明。

陳筱茜表示，台東地檢署10月迄今接獲200多件情資，賄選內容現金買票為最大宗，餐會、禮品賄選及幽靈人口都有。

第一線查賄人員指出，這次破獲賄選案件是近3次五合一選舉之最，高達21案，但候選人及樁腳賄選手法也變得更精進，將斷點設在樁腳，因此明明有選民坦承接受某候選人賄賂，但都被樁腳扛下責任，案件無法追到候選人。

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查賄人員表示，甚至還發現縣長、議員及鄉鎮長、代表涉嫌包裹賄選，但樁腳堅持不透露候選人是誰，因此這次僅有1名縣議員及鄉民代表候選人遭收押。

陳筱茜呼籲民眾踴躍檢舉賄選拿獎金，檢舉時請清楚提供涉嫌賄選的人、事、時、地、物等資訊，以供辦案人員查證，最高將可獲得500萬元獎金，地檢署必定從嚴從速追訴，以端正選風。地檢署免費檢舉專線0800-024-099轉4。（編輯：戴光育）1111125