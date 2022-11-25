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軍人向同袍購槍彈射殺前女友 判無期徒刑定讞

2022/11/25 14:45
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（中央社記者蕭博文台北25日電）新北市義務役軍人梁偉強去年6月攜帶向軍中同袍購買的槍枝南下嘉義，近距離槍殺王姓前女友致命。一、二審均依殺人等罪判處梁男無期徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

一審嘉義地方法院判決書指出，梁偉強與王女曾有同居關係，僅因細故對王女心生不滿，為殺害王女，非法購買非制式手槍、子彈。

梁男去年6月間南下嘉義縣向王女索討金錢、物品，及質問是否仍與前男友在一起時，因遭王女及其前男友激怒，竟在他人在場的場合，近距離朝王女胸口開槍致死。

一審指出，梁偉強案發後，深表後悔，願意接受法律制裁，羈押期間多次出現自殺意念，認為死亡是逃避問題及解決問題的行為，並於去年9月曾請看守所其他收容人協助將其掐死但遭拒絕。至今尚未賠償王女家人損害；羈押期間書寫經文希望迴向給王女遭到拒絕。

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一審認為，王女家人請求法官判處梁偉強死刑，梁偉強開庭時也表示希望判死，但對梁偉強量處無期徒刑，已足收懲儆之效；梁偉強所為尚無剝奪其生命，使其與社會永久隔離的必要，因此判處無期徒刑，並宣告褫奪公權終身。

案經梁偉強上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理，仍依殺人等罪判處梁偉強無期徒刑。最高法院日前駁回梁男的上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1111125

#梁偉強
#最高法院
#嘉義地方法院
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