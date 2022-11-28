女學生遭桃園公車拖行受傷 家長蒐證提告

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市日前發生一起女學生遭公車拖行受傷事件，桃園市警局中壢分局今天表示，女學生家屬已提出傷害告訴，全案依規定受理，至於相關賠償事宜將由雙方當事人後續協調。

中壢分局仁愛派出所上午發布新聞稿表示，這起公車意外事故發生於25日上午6時許，李姓女學生在中壢區中山東路三段搭乘桃園客運公車時，因公車後門突然關閉，夾到女學生的雨傘及包包，李女當下立即拍打車身，但仍遭到拖行10公尺。

仁愛派出所指出，當公車司機經乘客提醒發覺事故緊急停車並開啟車門後，又導致李女被甩開跌倒摔傷，造成左側前臂挫傷及手腳撕裂傷。

中壢分局仁愛派出所副所長蔡易廷接受媒體聯訪指出，李女家屬已自行調閱民間監視器畫面，在當天晚間6時許向客運公司投訴，27日也到仁愛派出所提出傷害告訴，全案依規定受理，至於相關賠償事宜將交由雙方當事人後續協調。

桃園市政府交通局調查後表示，針對這次意外，桃園客運深表歉意，未來將會加強司機有關乘客上下車SOP的教育訓練，於關門時再次確認車內外狀況。

至於宋姓司機未注意民眾上下車安全而導致乘客受傷，交通局將整理相關資料並移請警方協助，依據道路交通安全管理處罰條例製單舉發。（編輯：方沛清）1111128