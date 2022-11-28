台中女遭拐緬甸進行詐騙 抓交替脫身返台遭起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中28日電）邱姓男子以到泰國買佛牌為由，誘騙一名台中女子到緬甸KK園區，以投資黃金為由詐騙他人，台中女為返國，以同樣手法誘騙另名男子脫身返台；中檢今天起訴邱男與台中女。

台中地檢署起訴書中指出，台南市21歲邱男為詐騙集團的人口販子，他在6月向台中一名女子佯稱，到泰國辦理貸款、幫忙買佛牌，回國後可取得新台幣150萬元等報酬。

未料，台中女抵達泰國後，護照隨即遭詐騙集團成員收走，並被帶到緬甸KK園區，被迫進行詐騙工作，以投資黃金為由實施詐騙，後又被以業績不佳，未能獲得報酬。

台中女為早日返國遂與邱男合謀，以同樣手法找尋另一個被害男子，台中女取回護照後，8月返回台灣；但遭詐騙的男子一到泰國，護照也隨即被收走，被帶到緬甸KK園區，操作電信設備，以假愛情、假投資方式進行詐騙。

男子在進行詐騙工作期間如有睡意，動輒遭到體罰，不堪受虐，8月從園區地下道逃出，向泰國警方求助，透過台灣駐泰辦事處協助，9月返回台灣。

檢警循線調查，邱男販運2名人口到緬甸，每天可獲得2000元報酬，邱男與台中女被依照加重詐欺未遂、意圖營利以詐術使人出國、組織犯罪等罪起訴。（編輯：陳仁華）1111128