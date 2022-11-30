北市殯葬處前副處長王文秀再涉貪 北檢聲押禁見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北30日電）台北市殯葬處前副處長王文秀涉洩漏採購資訊護航廠商，3月間遭搜索；北檢再查出王女另涉收賄數十萬元，昨天再度約談王女等人。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨將王女聲押禁見。

另外，時任殯葬處課長歐陽更生新台幣5萬元交保，涉案業者分別以3萬元至20萬元不等金額交保。

現任台北市文山區公所主任秘書的王文秀被控於民國108年至110年間在殯葬處任內，利用職務之便得知殯葬處多項採購資訊，涉嫌私下透露給特定廠商，甚至護航標案過關，涉嫌貪污治罪條例等罪。

台北地檢署今年3月間指揮廉政署，針對王文秀等人發動第一波搜索、約談行動；檢察官複訊後聲請羈押王女，但法院裁定以新台幣60萬元交保，全案持續偵辦中。

檢廉另查出，王文秀涉嫌於108年間藉由廠商投標殯葬處停車場標案、申辦生命紀念館業務等機會，向2家廠商分別收賄，金額總計約數十萬元，涉犯貪污治罪條例違背職務收賄等罪。

北檢昨天指揮廉政署發動第二波偵查動作，兵分17路搜索，並約談王女等7名被告、3名證人說明。（編輯：李亨山）1111130