涉洩漏採購資訊 台北市殯葬處副處長王文秀遭聲押

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（中央社記者林長順台北29日電）檢廉獲報，台北市殯葬處副處長王文秀涉嫌洩漏採購資訊護航特定廠商，涉犯貪污等罪。檢廉兵分14路搜索，並約談王女等12人。檢察官漏夜偵訊後，今天清晨將王女聲押禁見。

檢廉獲報，王文秀等人於民國108年至110年間，利用職務之便得知殯葬處多項採購資訊，涉嫌私下透露給特定廠商，甚至護航標案過關，涉嫌貪污治罪條例等罪。

台北地檢署昨天指揮廉政署兵分14路展開搜索行動，並約談王女、台北市政府顧問許志成及林姓廠商等12人，晚間將陸續移送北檢複訊。

檢察官漏夜複訊後，今天凌晨將王文秀聲請羈押禁見，許志成及林姓廠商各以新台幣10萬元交保，其餘被告分別以3萬元不等金額交保。

台北市殯葬管理處長陳冠伶昨天接受媒體聯訪時表示，事情來得很突然，現在掌握的狀況與媒體報導差不多，將全力配合廉政署調查，毋枉毋縱。（編輯：蔡佳敏）1110329