竹山鎮禁葬公告遭噴漆「貪汙」 公所譴責調查

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前南投縣竹山鎮長黃丹怡任內設立的竹山鎮第三、第四公墓禁葬公告，遭不明人士噴漆「貪汙」兩字，噴字處就在「鎮長黃丹怡」前方。對此，竹山鎮公所24日表示，禁葬公告為公部門設立，是宣達政策事項公告周知，民眾不可惡意毀損。（竹山鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月24日

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）竹山鎮第三、第四公墓禁葬公告遭噴漆紅字「貪汙」，鎮公所今天表示，公告為公部門立牌，是宣達政策事項，不可惡意毀損，民眾噴漆加上情緒字眼，公所強烈譴責並會主動調查。

前竹山鎮長黃丹怡任內設立的竹山鎮第三、第四公墓禁葬公告遭不明人士噴漆「貪汙」兩字，噴字處就在黃丹怡署名前方，格外耐人尋味。對此，竹山鎮公所今天發布新聞稿表示，禁葬公告為公部門設立的立牌，是宣達政策事項公告周知，民眾不可惡意毀損。

鎮公所表示，清明節將至，掃墓民眾增多，日前有民眾前往第三公墓掃墓發現禁葬公告被人在特定位置噴漆加上「貪汙」二字，紅色字體格外引人注目，鎮公所獲知第一時間前往確認屬實，由於情況特殊，公所將主動調閱監視器查看，呼籲民眾別因情緒而犯法。

鎮公所表示，此禁葬公告為前鎮長黃丹怡時期公告，如今公告被民眾加上情緒字眼，公所強烈譴責，而黃丹怡所涉案件仍在南投地方法院審理中，法院未判決前，都該以無罪論來看待當事人，勿因一時衝動而涉刑法毀損罪，鎮公所也會盡快修復遭噴漆的公告。

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黃丹怡、前鎮公所主秘洪丞俊涉嫌利用發包工程職權，透過白手套收取回扣，南投地方檢察署2019年偵查終結，全案依違反貪污治罪條例、刑法公務員洩密罪提起公訴；根據起訴書，黃丹怡、洪丞俊利用發包工程職權，從新台幣1000多萬元到9500元的工程都要拿回扣。

現任竹山鎮長陳東睦施政獲得好評，有助爭取連任，而黃丹怡也有意捲土重來，已穿上「鎮長參選人」背心四處跑行程，對於噴漆，黃丹怡今天接受中央社記者訪問表示，她已卸任，毀損公物情形應由鎮公所查處，至於官司接近審理尾聲，希望司法還清白。（編輯：謝雅竹）1110324