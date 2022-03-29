北市殯葬處副處長王文秀涉貪 60萬元交保
2022/3/29 17:32（3/29 20:44 更新）
檢廉獲報，北市殯葬處副處長王文秀（中）涉洩漏採購資訊護航特定廠商，涉犯貪污等罪。檢廉28日展開搜索行動，並約談王女等12人。檢察官29日凌晨將王女聲押禁見。台北地方法院裁定新台幣60萬元交保。中央社記者林長順攝 111年3月29日
（中央社記者林長順台北29日電）檢廉獲報，北市殯葬處副處長王文秀涉洩漏採購資訊護航特定廠商，涉犯貪污等罪。檢廉昨天並約談王女等12人。檢察官今天凌晨將王女聲押禁見。台北地方法院裁定60萬元交保。
檢廉獲報，王文秀等人於民國108年至110年間，利用職務之便得知殯葬處多項採購資訊，涉嫌私下透露給特定廠商，甚至護航標案過關，涉嫌貪污治罪條例等罪。
台北地檢署昨天指揮廉政署兵分14路展開搜索行動，並約談王女、台北市政府顧問許志成及林姓廠商等12人，晚間將陸續移送北檢複訊。
檢察官漏夜複訊後，今天凌晨將王文秀聲請羈押禁見，許志成及林姓廠商各以新台幣10萬元交保，其餘被告分別以3萬元不等金額交保。
台北地方法院審理後，下午裁定新台幣60萬元交保。（編輯：李亨山）1110329
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