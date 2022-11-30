新北板橋火警 床墊工廠與倉庫焚毀
2022/11/30 17:05（11/30 19:26 更新）
新北市板橋區大觀路一處工廠區30日下午發生火警，冒出大量濃煙，消防人員到場後立即布設水線搶救。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月30日
（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市板橋區大觀路一處工廠區今天下午發生火警，共有3間廠房付之一炬。消防局說，出動人車搶救，火勢在下午3時34分撲滅，共約50坪廠房遭焚毀，幸無人受傷。
市府消防局表示，下午2時52分據報，板橋區大觀路二段153巷46弄一處鐵皮屋工廠區發生火警。冒出濃濃黑煙與火勢，據報後立即出動人車搶救。
消防局說，消防人員到達現場後立即布設水線搶救，3時23分將火勢控制，下午3時34分將火勢撲滅，共燃燒3間廠房，包括床墊工廠與倉庫等。燃燒面積約50坪，幸無人傷亡，火警原因將進一步調查。（編輯：李錫璋）1111130
新北市板橋區大觀路一處工廠區30日下午發生火警，共燃燒3間廠房，包括床墊工廠與倉庫等，消防局獲報立即出動人車搶救，幸無人傷亡。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月30日
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