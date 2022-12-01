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近百人接強盜犯出獄 矯正署：通知警方定期查訪

2022/12/1 17:54（12/1 18:24 更新）
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（中央社記者劉世怡、盧太城台北1日電）媒體報導近百黑衣人迎接銀樓搶案要犯假釋出獄。矯正署今晚表示，受刑人因強盜等罪遭判14年6月徒刑，今天期滿出獄，非假釋，為維護治安及防制再犯，通知轄區警方定期查訪。

台南2009年11月發生台灣治安史最高額、新台幣7736萬元現金搶案，當時被控現場開槍打傷人的王姓男子被逮捕，入監服刑期間申請到台東戒治所；王姓男子服刑期滿，一大早台東戒治所就聚集近百名親友，部分年輕人穿黑衣引起關注，所方人員也加強注意，並和台東縣警察局關山分局保持聯絡；不過，親友接到王姓男子後就離開。

法務部矯正署晚間表示，部分報導與事實不符，特別澄清指出，首先，王姓受刑人因強盜等罪判處有期徒刑14年6月，為刑法第77條第2項第2款重罪累犯不得假釋的受刑人，他今天為服刑期滿出獄，並非假釋出監。

另外，為維護社會治安，防制再犯，將通知王男所在地的警察機關，依照警察職權行使法、治安顧慮人口查訪辦法，定期實施查訪。（編輯：李亨山）1111201

#強盜犯出獄
#矯正署
#定期查訪
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