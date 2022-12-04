台中男開車疑精神恍惚 撞17部機車無人傷

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陳姓男子4日凌晨駕駛租來的BMW轎車，行經台中市南區中興大學獸醫院前，疑因精神恍惚衝撞停放人行道上的17部機車，幸過程中無人受傷。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年12月4日

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（中央社記者蘇木春台中4日電）陳姓男子今天凌晨駕駛租來的BMW轎車，行經台中市中興大學獸醫院前，疑因精神恍惚衝撞停放人行道上的17部機車，幸過程中無人受傷，陳男經酒測無酒精反應，事故原因仍待調查。

台中市政府警察局第3分局今天告訴中央社記者，凌晨0時26分獲報，南區國光路近忠明南路口在中興大學獸醫院前，有1輛轎車失控衝撞多輛機車，立即派員到場處理。

警方初步調查，21歲陳男駕駛租賃小客車，沿國光路往南方向直行，行經路口時疑因精神恍惚，不慎失控偏離車道，撞上停放在人行道上的機車共計17部，過程中無人受傷。

事故自小客車車頭毀損，陳男經酒測未酒駕，肇事原因尚待警方事故分析鑑定。（編輯：謝雅竹）1111204