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中市警肅槍 查獲突擊武器蠍式衝鋒槍

2022/12/7 11:15（12/7 11:46 更新）
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台中市警察局執行檢肅槍枝行動，7日宣布查獲火力強大的蠍式衝鋒槍，每分鐘可射出850發子彈，經常作為裝備武警安全部隊和反恐部隊配槍。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月7日
台中市警察局執行檢肅槍枝行動，7日宣布查獲火力強大的蠍式衝鋒槍，每分鐘可射出850發子彈，經常作為裝備武警安全部隊和反恐部隊配槍。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月7日
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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市警察局執行檢肅槍枝行動，今天宣布查獲火力強大的蠍式衝鋒槍，這種槍枝可作為近身距離作戰中的突擊武器或個人防衛武器，市價約新台幣60萬至80萬元。

市警局刑警大隊指出，日前偵辦一起毒品販賣案件，意外得知何姓男子隨身攜帶火力強大的VZ61型蠍型衝鋒槍，經長時間蒐集相關犯罪事證，並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

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警方表示，近日在台中市西屯區查緝何男（68年次）到案，當場查扣捷克製造的VZ61型蠍型衝鋒槍1枝、彈匣2個、制式子彈38顆，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送台中地檢署偵辦。

警方說明，蠍式衝鋒槍簡稱蠍式，由捷克製造，可作為近身距離作戰中的突擊武器，或代替手槍作為個人防衛武器，因體積小可隨身攜帶及單手操作，且每分鐘可射出850發子彈，經常作為裝備武警安全部隊和反恐部隊配槍，據何男供稱市價約60萬至80萬元。（編輯：黃世雅）1111207

#台中地檢署
#捷克
#台中市警察局
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