疑煞車失靈 彰化自小客車撞進空屋無人傷

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰化縣彰化市公園路昨天發生車禍意外，薛女駕駛的自小客車疑似煞車失靈無法減速，經過路口時先閃過一輛轎車，接著撞進一間空屋，所幸無人受傷，車禍原因仍在調查中。

彰化縣警察局彰化分局交通隊1名員警今天指出，彰化分局昨天下午5時45分左右接獲民眾報案指稱，彰化市公園路發生交通事故，員警到場後發現，1輛自小客車撞進民宅，所幸屋內無人，開車的薛女及女兒也無大礙。

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警方指出，薛女駕駛自小客車行經公園路一段237巷要轉入公園路時，疑似煞車失靈無法減速，先閃過一輛在路口停等紅綠燈的轎車後，直接撞進一間空屋，所幸屋內無人，至於薛女酒測值為零。

警方表示，被撞的民宅正好無人居住，不然後果不堪設想；薛女向警方供稱，自小客車疑似煞車失靈，剛好巷子又是下坡路段，無法減速，才會闖紅燈後撞進民宅，至於車輛故障原因以及責任歸屬，尚待釐清。（編輯：謝雅竹）1111212