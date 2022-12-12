更多編輯台推薦新聞：
中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民
政治

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民

失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地
生活

失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍
科技

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

疑煞車失靈 彰化自小客車撞進空屋無人傷

2022/12/12 11:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰化縣彰化市公園路昨天發生車禍意外，薛女駕駛的自小客車疑似煞車失靈無法減速，經過路口時先閃過一輛轎車，接著撞進一間空屋，所幸無人受傷，車禍原因仍在調查中。

彰化縣警察局彰化分局交通隊1名員警今天指出，彰化分局昨天下午5時45分左右接獲民眾報案指稱，彰化市公園路發生交通事故，員警到場後發現，1輛自小客車撞進民宅，所幸屋內無人，開車的薛女及女兒也無大礙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方指出，薛女駕駛自小客車行經公園路一段237巷要轉入公園路時，疑似煞車失靈無法減速，先閃過一輛在路口停等紅綠燈的轎車後，直接撞進一間空屋，所幸屋內無人，至於薛女酒測值為零。

警方表示，被撞的民宅正好無人居住，不然後果不堪設想；薛女向警方供稱，自小客車疑似煞車失靈，剛好巷子又是下坡路段，無法減速，才會闖紅燈後撞進民宅，至於車輛故障原因以及責任歸屬，尚待釐清。（編輯：謝雅竹）1111212

#彰化分局
#彰化市公園路
#車禍
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族