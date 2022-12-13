網購泰國含毒品成分減肥藥 1男1女遭逮送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣籍邱男與菲律賓籍瓦女分別透過網路社群自泰國進口含有第四級毒品西布曲明成分的藥物來台，並宣稱膠囊有減肥效果，警方循線逮捕邱男等2人，並查扣相關證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年12月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中13日電）台灣籍邱男與菲律賓籍瓦女，分別透過網路自泰國進口含有第四級毒品西布曲明成分的減肥藥物來台，準備販售或自用，案經刑事局中打逮捕邱男與瓦女，查扣相關藥物後依毒品罪嫌送辦。

刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿表示，警方於今年7月及11月在檢方指揮下，在台中市查獲2起自泰國進口含有第四級毒品西布曲明成分，並宣稱有減肥效果的膠囊，因台灣網購平台均無販售相關產品，涉案人透過網路社群請泰國友人協助訂購寄至台灣。

案經財政部關務署台中關及時攔查裝有膠囊的進口郵包，與刑事局中打等單位組成專案小組偵辦，循線在台中市南區及大甲區，逮捕涉案的32歲菲律賓籍瓦女、51歲台灣籍邱男共2人到案，並查扣含有毒品西布曲明成分的膠囊62罐、共計1860顆等證物。

警方查出，邱男自泰國以每罐新台幣130元至150元不等價格，訂購35罐膠囊準備在台透過網路販售，但還未上架販售就遭警方查獲；瓦女則供稱，透過網路社群以4000元購買27罐膠囊，再請泰國友人郵寄來台準備自用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方全案訊問後，將瓦女與邱男依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

警方說明，行政院於民國110年9月2日公告「西布曲明」為第四級毒品，「西布曲明」屬於中樞神經抑制劑，除了抑制食慾，同時易引致高血壓及加快脈搏跳動，是過去知名減肥藥物「諾美婷」的成分，有引發心悸、心律不整、心跳停止，甚至造成失明或猝死等嚴重副作用，多國均已禁止銷售。（編輯：陳仁華）1111213