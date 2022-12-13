高雄林園民宅槍擊案 警起獲突擊步槍5人落網

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）高雄林園區民宅昨天遭人連開6槍警告，林園警分局逮捕16歲林姓槍手和19歲接應犯嫌、3名在場共犯共5人，今天又在老舊空屋找到作案突擊步槍跟彈匣，全案依槍砲等罪送辦。

針對高雄林園區民宅槍擊案，轄區林園警分局下午5時召開記者會指出，林姓槍手經全天訊問已坦承開槍，並供出槍枝下落。警方帶著林男在林園港埔一處老舊空屋2樓中找到1把突擊步槍跟彈匣，全案包括涉案槍手、接應犯嫌、3名在場知情人士，全數犯嫌共5人均已到案，依槍砲罪、殺人未遂、毀損等罪送辦。

林園分局指出，林姓槍手原堅稱已將涉案槍枝丟棄於東汕橋溝渠中，經專案小組連夜調閱上百支監視器，完整建構還原逃逸過程，釐清槍枝涉案前後棄置時間鏈、因果關係及動向，終突破林嫌心防，起獲作案長槍、彈匣、作案頭套，全案將移請高雄地檢署及高雄少年及家事法院偵辦。詳細犯案動機跟槍枝來源仍待進一步釐清。

全案起於高雄林園區信義路一處民宅昨天凌晨3時許遭人連開6槍，警方現場勘驗後，發現槍手朝民宅射擊6槍，其中4發子彈射在鐵門、2發子彈射中玻璃，無人傷亡。

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警方經調閱附近監視器畫面以車追人，當天下午3時許即在林園區溪州二路逮捕年僅16歲林姓槍手，以及接應的張男。經在高雄市政府警察局刑事警察大隊拘留一晚，今天上午將2人帶至林園分局偵訊。

警方初步調查，受害民宅屋主數年前與林男友人有借貸債務糾紛，但屋主數天前又和林男友人酒後起爭執，疑似因此讓林男心生不滿，才前往鳴槍報復警告。（編輯：郭諭儒）1111213