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後龍工廠火警燒毀宿舍 幸無人傷亡

2022/12/15 11:46（12/15 12:16 更新）
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苗栗縣後龍鎮一間工廠15日發生火警，消防隊員獲報趕往搶救，抵達現場發現一樓鐵皮建築的外籍移工宿舍已經全面燃燒，所幸所有員工都已逃出，無人傷亡。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月15日
苗栗縣後龍鎮一間工廠15日發生火警，消防隊員獲報趕往搶救，抵達現場發現一樓鐵皮建築的外籍移工宿舍已經全面燃燒，所幸所有員工都已逃出，無人傷亡。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月15日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣後龍鎮一間工廠今天發生火警，消防隊員趕往搶救，現場為員工宿舍起火燃燒，所幸所有員工都已逃出，無人傷亡，遭燒毀面積約80平方公尺，起火原因有待進一步調查。

苗栗縣消防局後龍分隊小隊長張小平接受媒體採訪表示，清晨6時許接獲通報，後龍鎮溪洲里一間紡織製線工廠發生火警，除了後龍分隊外，包含特搜、竹南以及苗栗分隊人車也前往支援。

張小平表示，抵達現場看到1樓鐵皮建築的外籍移工宿舍，已經全面燃燒，詢問工廠負責人，外籍移工已全數逃出、無人受困，消防隊員使用切割器破門進入，經過大約30分鐘搶救後，順利撲滅火勢。

初步勘查，火舌延燒範圍大約80平方公尺、無人傷亡，至於財物損失與起火原因，有待進一步調查。（編輯：李錫璋）1111215

#張小平
#後龍分隊
#苗栗縣消防局後龍分隊
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