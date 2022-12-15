警查獲詐騙集團DMT電信設備 中打溯源逮黑幫成員

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桃園市警方日前巡邏時查獲曾姓男子騎乘機車載運疑似詐騙案件用的數位式移動節費器（DMT）電信設備，經專案小組追查，成功查獲冉姓男子等人組成的詐騙集團。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年12月15日

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（中央社記者蘇木春台中15日電）天道盟成員曾姓男子載運疑似詐騙案件用數位式移動節費器（DMT）電信設備被查獲，桃園警方與刑事局中打溯源破獲具有小南門幫派背景的冉姓男子等人組成詐騙集團，依法送辦。

刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿指出，桃園市政府警察局中壢分局員警今年10月4日執行巡邏勤務時，查獲具有天道盟太陽會幫派背景的30歲曾男騎乘機車載運數位式移動節費器（DMT）電信設備。

警方當場查扣DMT設備後，認為有溯源追查必要，立即與刑事局中打第二隊共組專案小組進行追查，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

全案經蒐證完備後，專案小組於6日持搜索票、拘票， 在桃園市桃園區查獲具小南門幫派背景的31歲冉男等人到案。

辦案人員查出，曾男與冉男利用DMT設備進行詐騙，初步清查已有7人受害、損失金額達新台幣145萬元，全案詢問後依詐欺等罪嫌送辦。

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警方指出，統計近年各類詐騙案件中，「猜猜我是誰」手法詐騙案比例相當高，受害者多為家中長輩，經警方查緝掃蕩，發現詐騙集團為節省電話費用及取信民眾為國內發話電話，透過設置在境外的話務機房，再經網路傳輸回國內所建置的DMT設備發話，讓國內被害民眾以為詐騙電話為國內行動電話而受騙。

刑事局統計，自今年1月起迄今，分別在屏東縣、台南市、雲林縣、台中市及桃園市等5縣市，查緝到詐騙用DMT電信話務機房達10處13人，並查扣詐騙用DMT設備11部，清查被害達50餘人，損失金額達1600萬餘元。（編輯：戴光育）1111215