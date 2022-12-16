高雄4旅店房間遭砸 男供稱情侶吵架隨機犯案洩憤

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄4家旅店遇到客人惡意砸毀房內電器跟寢具，造成業者損失約22萬。新興警分局獲報查獲羅姓男子到案，初判是因他跟女友吵架情緒激動才隨機犯案，全案依毀損罪送辦。

高雄旅宿業者向媒體投訴，指多間旅店房間遭不明客人惡意砸毀，電器跟寢具全遭破壞，造成業者損失達新台幣22萬元。更傳出警方受理報案時，以年底要打考績要求業者「低調」。

對此，高雄市政府警察局新興分局今天召開記者會指出，近日獲報有多家旅宿業者房間遭毀損，警方受理後調閱監視器畫面，循線於14日查獲羅男到案，他坦承4起毀損案均為其所為。初步了解是因與女友吵架，一時情緒激動才砸毀電器跟寢具洩憤，全案依毀損罪移送高雄地檢署偵辦。

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警方調查，羅男是台中人，平時並無固定工作，這次犯案是因南下高雄投宿，一時情緒激動隨機犯案。至於這次查獲疑似裝有毒品夾鏈袋，警方事後也將依規定送驗。

對於業者投訴員警以年底要打考績為由，要求「低調」部分，新興分局也回應，經調閱監視器畫面跟員警配戴秘錄器影像，並未發現員警有對業者施壓，警方將持續調查。若有言詞不當部分，將依規定懲處。（編輯：黃世雅）1111216