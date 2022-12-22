冬至拜拜燒金紙遇強風 彰縣雜草火警約平常2、3倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣22日電）和美鎮一戶民宅今天起火，燒毀客廳及騎樓汽機車，疑與燒金紙有關；另外，今天冬至拜拜、風勢較強，下午發生多起雜草火警，約平常2、3倍。

今天是冬至，有民眾燒金紙拜拜疑因強風吹襲造成火警，彰化縣消防局表示，今天上午11時46分接獲和美鎮忠信路住宅火警，出動各式消防車13輛、救護車4輛、消防人員36人前往搶救，火勢中午12時19分撲滅，現場救出1名成人、1名孩童送往彰化基督教醫院救治。

這起民宅火警燒毀停在騎樓的汽機車，熊熊火勢與濃煙往樓上竄去，所幸消防隊很快趕到拉水線控制火勢，消防局表示，人車趕抵時，屋主已逃出並指出媳婦與孫子受困3樓後陽台，消防員立即架梯上樓救出2人。附近鄰居指稱火警原因疑與別戶冬至拜拜燒金紙有關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這起民宅火警處理後不久，和美鎮北連路又發生工廠火警，消防局調派鹿港、花壇、東區等多個分隊趕往搶救，經撲滅火勢，持續殘火處理，消防局表示，此處為模具工廠，占地約200平方公尺，廠內有許多機器設備，起火原因初判疑與電氣類有關，待進一步調查。

根據消防局網站資料，今天午後受理和美鎮北連路工廠火警，及大村鄉大溪路、溪州鄉俊智路、彰化市金馬路、彰化市國道1號196公里處北上邊坡、溪州鄉西螺大橋附近、田中鎮第七公墓、福興鄉頂粘街雜草火警，消防局表示，今天風勢較強，加上冬至祭祀習俗，下午火警案量約平常2、3倍，呼籲民眾小心火燭。（編輯：陳仁華）1111222