大數據與DNA鑑識 瑞芳陰陽海岸無名屍終回家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北瑞芳陰陽海附近海灘在民國110年9月發現1具男性無名屍，身分難以辨識，經新北市警察局鑑識中心以大數據分析失蹤人口並進行DNA採樣鑑定，時隔1年多後終於確定無名屍身分，也助家屬找回父親。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年12月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北22日電）新北瑞芳陰陽海附近海灘去年出現無名屍，因手指只剩骨頭，無法採集指紋確認身分；新北警察局透過大數據分析失蹤人口，經DNA鑑定，1年多後終於確定身分，助家屬找回父親。

新北市政府警察局今天發布新聞稿表示，新北瑞芳陰陽海附近海灘去年9月發現1具沒穿衣服的無名屍，且遭枯枝樹木壓住，手指只剩骨頭，無法採集指紋，警方只能以外觀推測死者是男性，卻不知道他的身分，案情陷入膠著。

新北市警察局鑑識中心近年導入系統化運用DNA鑑定技術協尋身分不明人口，並與法務部法醫研究所跨機關合作，運用大數據分析北台灣可能失蹤人口，再過濾遺體分析前後一個月的上百筆失蹤人口，發現桃園市李姓男子去年8月外出散步後就沒再回家，而李男的年紀、身高及失蹤時間都與瑞芳陰陽海岸無名屍案有高度關聯。

經通知家屬女兒進行採樣，不過剛好遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰期，又增添採集困難，警方今年7月終於採集到家屬女兒檢體，比對後發現2人疑似有一親等血緣關係，再採集家屬兒子比對，終於確認這個無名骸骨就是桃園市失蹤人口李姓男子。

警方調查，李男家境普通，平常沒有和別人結仇，他失蹤後，子女曾嘗試各種管道及方法尋找，但都石沉大海，現在終於尋回父親。

新北鑑識中心主任黃國政呼籲，家中如有親人失蹤未歸，經過一段時間仍未尋獲，可以向新北市警察局鑑識中心請求協助採樣DNA鑑驗比對。尋人過程多一種管道便多一次機會，期許身分不明人口都能早日找到回家路。（編輯：方沛清）1111222