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男瘋世足冠軍戰押注 買2萬多彩券不翼而飛

2022/12/23 13:05（12/23 13:32 更新）
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高雄陳姓男子18日買了2萬4500元5張世足冠軍賽彩券，並自稱押中和局，可領3萬多彩金。但他放在桌上彩券卻被謝姓男子（紅圈處）偷走，且中獎彩券已不翼而飛，謝男落網依竊盜罪送辦。（高市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月23日
高雄陳姓男子18日買了2萬4500元5張世足冠軍賽彩券，並自稱押中和局，可領3萬多彩金。但他放在桌上彩券卻被謝姓男子（紅圈處）偷走，且中獎彩券已不翼而飛，謝男落網依竊盜罪送辦。（高市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月23日
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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄陳姓男子18日買了2萬4500元5張世足冠軍賽彩券，並自稱押中和局，可領3萬多彩金。但他放在桌上彩券卻被謝姓男子偷走，且中獎彩券已不翼而飛，謝男落網依竊盜罪送辦。

高雄市政府警察局新興分局前金分駐所18日晚間8時許接獲21歲陳男報案，指砸下新台幣2萬4500元放在彩券行桌上的5張彩券不翼而飛。警方獲報調閱監視器畫面，發現是一名穿著綠色外套男子趁其不注意偷走彩券，隨後騎腳踏車離去。

新興分局今天發布新聞稿指出，警方21日上午循線在中華三路某間彩券行找到67歲涉案謝男到案，但身上卻只有自己購買的2張彩券，並換得3600元彩金，至於陳男失竊彩券則已下落不明。

陳男向警方表示，自己因關注世足阿根廷跟法國冠軍戰，所以花了2萬4500元買下5張彩券，其中下注最多的雙方和局玩法買了2萬多元，依賠率計算可領得3萬多元彩金，扣掉成本仍可賺得1萬多，不料彩券就此不翼而飛。

警方調查，無業的謝男平時就習慣遊蕩在高雄各大彩券行，但身上卻僅留著自己購買的彩券。由於陳男堅持提告，全案訊後依竊盜罪函送高雄地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1111223

#高雄
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