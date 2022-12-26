愛河酒駕釀一家1死3傷 黃子洋判賠3549萬

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）男子黃子洋酒駕衝撞林家釀1死3傷案，高雄地方法院一審依酒駕致死等罪判處黃子洋有期徒刑7年10個月；民事部分，法院判處黃男應賠償林男一家共3549萬9314元。全案可上訴。

高雄地方法院今年7月1日針對38歲黃子洋涉酒駕殺人案開庭宣判，法官依酒駕致死等罪判處黃子洋有期徒刑7年10個月徒刑，全案上訴二審中；民事部分，一審近日宣判，黃子洋應賠償林男一家共新台幣3549萬9314元。

林男替死亡范姓妻子的父母及2名女兒共5人，向黃子洋提起民事求償，要求賠償醫藥費、看護費用等共3549萬9314元，黃子洋均同意，一審也據此判黃子洋賠償林家5人共3549萬9314元。

林男今天接受中央社記者訪問表示，黃子洋說要拿房子來賠，但同時黃家人卻在打官司想討回房子，還找房客提告租金債權爭議，想阻止房子被處分，黃子洋認賠只是為二審能再被輕判，若房子被黃家人討回，他們一毛錢也拿不到。

林男至今仍飽受煎熬，身體還在努力復健，仍無法回到工作崗位，獨自承擔所有官司訟累，也不敢跟孩子講，深怕孩子年紀輕輕，會因此就對社會、國家感到失望。

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林男說，希望酒駕致死能直接修法改為殺人罪，否則毫無嚇阻力，事後賠償也沒有意義；他不解為何執政黨在立院過半數，無法盡速修法，就算提高罰則，酒駕犯也不怕，酒駕還是層出不窮，這些人不把人命當一回事，就該以殺人罪論處。

有酒駕前科的黃子洋去年12月26日酒後開車，上車後一路狂飆、闖紅燈、急煞，最後在愛河畔河東路、國民街口撞上林家4口釀1死3傷。（編輯：陳仁華）1111226