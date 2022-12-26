立崧公司過期品改標販售 負責人與司機遭起訴

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市立崧食品公司負責人張男，遭檢舉將過期的生烏骨雞等食品改標後販售，案經檢方偵辦，認定張男與公司司機羅男涉嫌重大，依偽造文書等罪將張男等2人起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，立崧食品公司負責人張男，自民國108年11月起，陸續向上游廠商進貨4月至6月內即將逾保存期限的生烏骨雞、猴頭菇烏骨雞、紅棗人蔘烏骨雞、百頁豆腐、花膠美人鍋等商品。

張男因未能於保存期限內將商品售出，為避免損失，指示員工將原保存日期標示撕掉後，貼上偽造的商品標示。其中，張男於今年9月22日，將已逾保存期限的生烏骨雞，出售給台中市大里區1家不知情的食品公司，製成黃金蟲草百菇燉烏雞商品。

張男在今年9月27日，得知商品改標犯行遭檢舉，指示員工將已改標的庫存貨物，載運至彰化縣、南投縣與高雄市等多家不知情的廠商藏放，張男更將生烏骨雞、百頁豆腐、雙色天然乳酪絲等過期商品，載運至雲林縣某不知情的畜牧場，作為豬隻飼料而食用完畢。

全案經台中地檢署檢察官指揮警政署保安警察第7總隊第3大隊，於今年10月4日前往立崧公司搜索偵辦，查扣公司帳冊、進銷統計表等證物。

檢方偵辦後，依據證人證詞、查扣證物等證據，將張男與公司羅姓司機依偽造文書、販賣虛偽標記商品、詐欺取財等罪嫌起訴。

檢方表示，案件中的改標逾期商品未流入市面，部分除由業者自行銷毀、作為豬隻飼料外，查扣的生烏骨雞及烏骨雞製成品交由主管機關封存處理，後續由台中市政府衛生局依權責進行相關行政裁罰。（編輯：郭諭儒）1111226