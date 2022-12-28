豐原客運280路公車多次違規 中市府：不同駕駛

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市豐原客運280路公車左轉時撞上過馬路的伊拉克籍季男一家3口，妻、兒不治，季男輕傷。有民眾指出此公車已違規多次，市府表示，經業者詳查，同車但不同駕駛。

台中市豐原客運280路公車27日深夜行經北區學士路、英才路口，左轉時撞上推著嬰兒車過馬路季男一家人，30歲的妻子與坐在嬰兒車的1歲兒子身亡，季男輕傷，痛不欲生。

事件發生後，有民眾在臉書（Facebook）發文指，這台車已經違規2、3次以上，現在用撞死媽媽嬰兒做為結局，還是在醫院旁邊，孩子才1歲，路上都是支離破碎的嬰兒車殘骸。文中也提到，希望政府能強力規範公車，看到實際的改變，不是只出現在記者面前抱抱家屬。

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對此，台中市交通局以文字稿回覆，經豐原客運詳查，確認網路流傳資訊為同車，但不同駕駛，而豐原客運業者屢次遭檢舉違規屬實，相關交通違規案件已依道路交通管理處罰條例處分，包括司機未打方向燈，處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰；未禮讓行人則處600元至1800元罰鍰。

此外，行車安全及公司營運管理等項目均將納入年度市公車評鑑，評鑑結果將作為後續年度營運虧損補貼依據，也會納入日後業者競標路權和申請既有路線續營的參考。（編輯：郭諭儒）1111228