台灣與香港跨國同婚遭撤銷 興訟勝訴

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（中央社記者劉世怡台北29日電）已在美國結婚的台灣女性「貓貓」和香港人「阿雪」（持英國海外護照BNO），獲北巿戶政所登記同婚後，突遭撤銷而興訟。法院今天判決勝訴，可上訴。本件為跨國同婚第五勝。

「貓貓」和「阿雪」今天出庭聆判後，與台灣伴侶權利推動聯盟於法院前召開記者會；「貓貓」表示，等了二年多，終於等到回復她們婚姻登記的判決，勝訴雖是好消息，但無法開心起來，因為本案只適用她們，無法適用其他好幾百對的跨國同婚伴侶。

「貓貓」說，「無法理解，婚姻看的不是跟誰結婚，而是只看結婚對象的國籍來決定，這實在很荒繆」；因太太國籍認定的不同，她們的婚姻登記被撤銷，太太無法依親申請來台居留，她們只能相隔兩地；為了能相聚，太太後來辭去工作，以學生簽證來台才團聚。

「貓貓」委任律師許秀雯指出，判決主文為「原處分撤銷」，意即「貓貓」和「阿雪」將可以從她們去申請婚姻登記的那一天開始為合法同婚配偶。本件經歷二年訴訟，為跨國同婚的第五件勝訴，之前同婚勝訴案例為台灣與馬來西亞、台灣與澳門、台灣與新加坡、台灣與日本。

台灣伴侶權利推動聯盟指出，「貓貓」、「阿雪」兩人於2019年7月間在美國結婚，同年8月5日到台北巿信義區戶政事務所順利登記結婚。

伴侶盟指出，「阿雪」辦理依親來台居留程序時，移民署認為她不符資格，否准申請，並發函給戶政所；戶政所認為「阿雪」持的護照為BNO（英國國民海外護照），依照港澳人民關係條例，持用BNO護照者在台灣法律上仍視為香港人，依法還不能在台灣登記同婚，依職權撤銷「貓貓」與「阿雪」的婚姻登記。

兩人不服，循序分別以戶政所、移民署為提告對象，打行政訴訟。台北高等行政法院陸續受理兩案，其中戶政所撤銷婚姻登記部分，日前辯論終結，在今天宣判；依親居留部分仍在審理中。

同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」2019年5月22日公布，並於同年5月24日正式生效，國民如果要與同性別外國人要在台灣辦理結婚登記，只要外國人本國也開放同婚即可登記，但如果外國人本國未開放同婚則無法登記。

司法院2021年1月22日通過涉外民事法律適用法第46條修正草案，規定只要一方是中華民國國民，可以在台灣同性結婚；草案已送行政院，待會銜後送立法院審議。（編輯：張銘坤）1111229